Депутаты хотят сократить женщинам работу по пятницам

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру труда и соцзащиты Антону Котякову сократить на 2 часа рабочую пятницу для женщин.
Такая мера должна стать обязательной для сотрудников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. При этом частные компании могут принять предложение в качестве рекомендации. Об этом узнали «РИА Новости».
«Женский труд остается недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений. Однако, как подсчитали эксперты портала "Если быть точным" (март, 2023 года), если бы женщинам в России платили медианную российскую зарплату за работу по дому, это стоило бы 22,3 трлн рублей», — сказано в обращении.
Если инициатива будет принята, женщины смогут полноценно отдыхать в выходные дни и проводить больше времени с семьей.
Комментарии13
Охренеть! И так ни фига не работают
Это смотря кто и где. Моя приятельница задерживается обычно на 2-3 часа, потому что сверху, за пять минут до окончания работы, требуют какой-либо отчёт, который надо сдать "вчера"
Обычно госконторы по пятницам до 16.00 для посетителей. А задержки это другое, рабочий процесс так сказать
Приёмом посетителей не все занимаются. Там много других служб
так это наверное бух!
Про буха тут ничего не говорили. Хоть и произнесено было про сотрудников бюджетной сферы. Они туда не относятся!))))))
Тем более что уточнено - государственных и муниципальных служащих.
Так что ....
будет задерживаться на 4-6 часов
а почему не написано на сколько мужики нарабатывают?
Опять одни будут отдыхать, другие на их зарплату пахать.
У них какая то вредная или опасная работа, или семьи какие то особенные, отличные от других?
им делать нехрен! Представляете как тяжело бывает человеку сидеть и НИЧЕГО не делать?
Вот для примера одного тут знаю. Его щаз охранником посадили. Сидит пол дня и в одну точку смотрит. Чё ещё делать? террористов как назло нет, никто не нападает.... Ну, от скуки книжку иной раз читает..... Я его раньше знал - он на тракторе, на комбайнах работал. Грю
- тяжело тебе вот так?
- да ваще пипец ..... - на тракторе легче было!