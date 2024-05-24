Депутаты хотят сократить женщинам работу по пятницам

Сотрудницы бюджетной сферы смогут уходить домой в пятницу на 2 часа раньше. Это позволит им больше отдыхать и проводить время с семьей.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру труда и соцзащиты Антону Котякову сократить на 2 часа рабочую пятницу для женщин.

Такая мера должна стать обязательной для сотрудников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. При этом частные компании могут принять предложение в качестве рекомендации. Об этом узнали «РИА Новости».

«Женский труд остается недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений. Однако, как подсчитали эксперты портала "Если быть точным" (март, 2023 года), если бы женщинам в России платили медианную российскую зарплату за работу по дому, это стоило бы 22,3 трлн рублей», — сказано в обращении.

Если инициатива будет принята, женщины смогут полноценно отдыхать в выходные дни и проводить больше времени с семьей.