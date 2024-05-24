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Трудовые отношения

Депутаты хотят сократить женщинам работу по пятницам

Сотрудницы бюджетной сферы смогут уходить домой в пятницу на 2 часа раньше. Это позволит им больше отдыхать и проводить время с семьей.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру труда и соцзащиты Антону Котякову сократить на 2 часа рабочую пятницу для женщин.

Такая мера должна стать обязательной для сотрудников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. При этом частные компании могут принять предложение в качестве рекомендации. Об этом узнали «РИА Новости».

«Женский труд остается недостаточно видимым для экономики, потому что во многом находится за рамками рыночных отношений. Однако, как подсчитали эксперты портала "Если быть точным" (март, 2023 года), если бы женщинам в России платили медианную российскую зарплату за работу по дому, это стоило бы 22,3 трлн рублей», — сказано в обращении.

Если инициатива будет принята, женщины смогут полноценно отдыхать в выходные дни и проводить больше времени с семьей.

Комментарии

13
  • fressigran@
    Главный бухгалтер

    Сотрудницы бюджетной сферы смогут уходить домой в пятницу на 2 часа раньше.

    Охренеть! И так ни фига не работают

    • Ирина

      Охренеть! И так ни фига не работают

      Это смотря кто и где. Моя приятельница задерживается обычно на 2-3 часа, потому что сверху, за пять минут до окончания работы, требуют какой-либо отчёт, который надо сдать "вчера"

      • fressigran@
        Главный бухгалтер

        Обычно госконторы по пятницам до 16.00 для посетителей. А задержки это другое, рабочий процесс так сказать

        • Ирина

          Приёмом посетителей не все занимаются. Там много других служб

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        так это наверное бух!

        Про буха тут ничего не говорили. Хоть и произнесено было про сотрудников бюджетной сферы. Они туда не относятся!))))))

        Тем более что уточнено - государственных и муниципальных служащих.

        Так что ....

        Моя приятельница задерживается обычно на 2-3 часа,

        будет задерживаться на 4-6 часов

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    если бы женщинам в России платили медианную российскую зарплату за работу по дому, это стоило бы 22,3 трлн рублей», — сказано в обращении.

    а почему не написано на сколько мужики нарабатывают?

  • Revita
    Главный бухгалтер

    Опять одни будут отдыхать, другие на их зарплату пахать.

    Это позволит им больше отдыхать и проводить время с семьей.

    У них какая то вредная или опасная работа, или семьи какие то особенные, отличные от других?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      У них какая то вредная или опасная работа,

      им делать нехрен! Представляете как тяжело бывает человеку сидеть и НИЧЕГО не делать?

      Вот для примера одного тут знаю. Его щаз охранником посадили. Сидит пол дня и в одну точку смотрит. Чё ещё делать? террористов как назло нет, никто не нападает.... Ну, от скуки книжку иной раз читает..... Я его раньше знал - он на тракторе, на комбайнах работал. Грю

      - тяжело тебе вот так?

      - да ваще пипец ..... - на тракторе легче было!

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