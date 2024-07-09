Многодетным могут расширить льготу по земельному налогу

А именно — на дополнительные 200 кв. м за четвертого и каждого последующего ребенка, поскольку «многодетным семьям нужен большой земельный участок».
В результате размер освобожденного от уплаты налога участка для семьи:
с тремя детьми — будет 600 кв. м;
четырьмя детьми — 800 кв. м;
пятью детьми — 1 тыс. кв. м и так далее.
Соответствующее обращение она направила главе Минфина Антону Силуанову.
Это позволит повысить уровень жизни многодетных семей, в особенности проживающих в сельской местности. Об этом Лантратова пишет у себя в телеграм-канале.
Ранее мы писали, что Лантратова предложила ввести многодетным семьям бесплатное санаторно-курортное лечение.
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