Многодетным могут расширить льготу по земельному налогу

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила увеличить площадь земельного участка, необлагаемого налогом, для многодетных семей.

А именно — на дополнительные 200 кв. м за четвертого и каждого последующего ребенка, поскольку «многодетным семьям нужен большой земельный участок».

В результате размер освобожденного от уплаты налога участка для семьи:

с тремя детьми — будет 600 кв. м;

четырьмя детьми — 800 кв. м;

пятью детьми — 1 тыс. кв. м и так далее.

Соответствующее обращение она направила главе Минфина Антону Силуанову.

Это позволит повысить уровень жизни многодетных семей, в особенности проживающих в сельской местности. Об этом Лантратова пишет у себя в телеграм-канале.

Ранее мы писали, что Лантратова предложила ввести многодетным семьям бесплатное санаторно-курортное лечение.