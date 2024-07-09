Законопроект о майнинге могут принять в конце года

Сейчас депутаты спорят по поводу продажи добытой криптовалюты и механизме ее использования во внешней торговле.

Зампред комитета палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что законопроект о регулировании сферы майнинга Госдума может принять к концу 2024 года.

«Как и полтора года назад, когда была внесена предыдущая версия документа, вокруг законопроекта разгорелись споры. Две основные конфликтные точки — механизм продажи намайненной криптовалюты и ее использование во внешнеторговых операциях», — объяснил Горелкин.

Недавно мы писали, из-за новых санкций Госдума может быстрее принять закон о криптовалюте.