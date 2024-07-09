Опубликована деловая программа Кавказского инвестиционного форума

Программа тем встреч, лекций, круглых столов и мастер-классов охватывает широкий спектр вопросов развития инвестиционного потенциала регионов России. Центральная тема Форума – «Большой Кавказ – от моря до моря».

«Кавказский инвестиционный форум будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата Северо-Кавказского федерального округа, укрепит региональные и международные торгово-экономические, научно-технические и социально-культурные связи. Прежде всего, Форум – это площадка для общения федеральных и региональных органов власти, руководителей российских и международных компаний, институтов развития и банков», – отметил зампредседателя Правительства Александр Новак.

В числе гостей Форума – представители туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических и строительных компаний, банковского сектора из регионов Северного Кавказа, Южного федерального округа, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов.

В деловой программе примут участие главы кавказских и прилегающих регионов РФ.

«С 2019 года туристический поток внутри России вырос на 32% с 116 до 153 миллионов человек в год, а в СКФО вырос на 87%. В 2023 году турпоток в Северо-Кавказском регионе вырос на 55%, на курортах Кавказа отдохнуло 2,5 млн человек за 11 месяцев. Число турпоездок за год выросло более чем в 1,5 раза, а темпы прироста более чем в два раза выше среднероссийских. Это – лучший результат в России. На текущий момент в мероприятии подтвердили участие порядка 2 тысяч участников и представителей СМИ из 33 стран», – подчеркнул советник Президента, ответственный секретарь Оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков.

В деловую программу включены более 60 мероприятий, разбитых на тематические блоки: инвестиции, банковский и финансовый сектор, цифровая экономика, предпринимательство, промышленность, агропромышленный комплекс, ретейл, медиапространство и креативные индустрии, санаторно-курортная отрасль, туризм, транспорт и логистика, энергетика и ЖКХ, пространственное развитие и другие.

Кроме того, на площадке КИФ-2024 состоится заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

«Мы видим со стороны дружественных стран рост интереса к сотрудничеству с Северным Кавказом. Бизнес смотрит на Северный Кавказ как на хорошую инвестиционную площадку. Цель Форума – показать, как изменился инвестиционный климат, и площадка Кавказского инвестиционного форума как раз позволит усилить международную интеграцию и обеспечить новые торгово-логистические цепочки. Рассчитываем, что Форум привлечет еще больше российских и зарубежных инвестиций для реализации новых проектов на территории Северного Кавказа и прикаспийских регионов», – прокомментировал Министр экономического развития Максим Решетников.

Организатор Форума – Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития РФ.