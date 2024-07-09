Магазины X5 вошли в реестр доверенных онлайн-площадок

Росаккредитация и Роскачество обновили реестр доверенных онлайн-площадок, добавив в него несколько новых участников.

В него вошли магазины «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик» и «Слата», сообщает Росаккредитация.

Реестр является совместным проектом Минпромторга, Роскачества, Росаккредитации и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), запущенным в 2022 года.

Цель реестра – стимулировать принципы честной торговли на онлайн-площадках и показать потребителям, какие магазины больше всего заботятся о безопасности покупателей, борются с контрафактом, проверяют наличие сертификатов и деклараций соответствия, продвигают российские товары, ответственно относятся к персональным данным и защите прав потребителей, информируют их о качестве товаров и выделяют в карточках лучшие товары, имеющие российский «Знак качества».

Указано, что включение новых участников в реестр подтверждает их стремление демонстрировать свою надежность и ответственность перед клиентами. Это означает, что покупатели смогут быть уверены в качестве приобретаемых товаров и услуг на их площадках.