Как считают налог на имущество за ПВЗ маркетплейсов

Нежилые помещения, которые относятся к торговым объектам, вносят в региональный перечень имущества, облагаемого по кадастровой стоимости. Относятся ли к категории торговых объекты, в которых расположены пункты выдачи маркетплейсов? Такой вопрос задали Минфину.

В письме от 06.05.2024 № 03-05-04-01/45584 ведомство отмечает, что раз в НК не раскрыто понятие «торговый объект», надо обратить взор на ГОСТ Р 51303-2023 «Торговля. Термины и определения».

Торговый объект – это здание или часть здания, оснащенные оборудованием для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров.

В торговом объекте есть торговый зал, подсобные, административно-бытовые и складские помещения.

При этом четкий ответ на поставленный вопрос Минфин в своем письме не дает, но советует учитывать вышеназванные критерии, определяя, относится ли ПВЗ к торговым объектам.

Можно сделать вывод, что это не торговый объект, ведь товар там не выкладывают в витрины для демонстрации, а только выдают.

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