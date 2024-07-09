Центробанк создал для инвесторов базу с рейтингом компаний

Чтобы инвесторам было проще принимать решение о покупке активов компаний, ЦБ запустит репозиторий с рейтингами.

8 июля 2024 года начнет работать рейтинговый репозиторий от Центробанка. На платформе будут представлены рейтинги юридических лиц и облигаций от четырех агентств: Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), «Эксперт РА», Национальное рейтинговое агентство (НРА) и «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

На основании рейтинга и прогнозов о деятельности компаний инвесторы смогут быстрее и проще принимать решение, куда вкладывать средства. Самая высокая оценка — ААА+, самая низкая — ССС–. Об этом пишут «Известия».

«Информация предоставляется в ознакомительных целях и не предполагает возможность ее выгрузки. Для получения регулярных автоматизированных выгрузок пользователи могут по-прежнему обращаться в сами рейтинговые агентства», — сказал пояснил заместитель гендиректора «Эксперт РА» Николай Иванов.

Недавно мы писали, что в июне 2024 года число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже достигло 32,4 млн человек. За полгода инвесторы вложили в ценные бумаги более полутриллиона рублей.