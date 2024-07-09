Стоимость регистрации интеллектуальных прав вырастет на 10-15%

Размер госпошлины за регистрацию интеллектуальных прав вырастет до 35 тысяч рублей, а патент на изобретение будет стоить 28 тысяч.

В Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) сообщили, что размер пошлины за регистрацию интеллектуальных прав увеличатся на 10-15%. Сейчас она составляет 31 тыс. рублей, а будет — 35 тыс. рублей.

Пошлина за регистрацию изобретений также вырастет на 13% — с 24,7 тыс. до 28 тыс. рублей. По заявкам, которые были поданы ранее и прошли экспертизу, размер госпошлины пересчитывать не будут.

«Основными изменениями являются отмена льготы по уплате пошлин за обращение в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в электронной форме (скидка 30%), а также увеличение пошлин за действия с объектами интеллектуальной собственности в диапазоне от 10 до 15%», — сказано в сообщении Роспатента.

С 2017 года на электронную подачу заявок действовала льгота в 30%. Сейчас число электронных заявок превышает 80%.