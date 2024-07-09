Банк American Express в России подал заявление о ликвидации

«Америкэн Экспресс Банк» добровольно отказался от лицензии и решил не продавать свой бизнес в России.

Российская «дочка» платежной системы American Express подала заявление о самоликвидации. За 2023 год чистый убыток компании превысил 90 млн рублей.

«Америкэн Экспресс Банк» стал первым иностранным банком, который решил не продавать свои активы в РФ, а добровольно отказаться от лицензии. Об этом пишет РБК.

В 2022 году платежная система American Express перестала сотрудничать с российскими банками, которые попали под санкции, а затем остановила все бизнес-операции в стране. «Америкэн Экспресс Банк» вошел в список иностранных кредитных организаций, которым запретили продавать активы без специального разрешения правительства.