Туристы смогут вернуть средства по невозвратным тарифам в отелях

Стоимости проживания при выборе невозвратного тарифа будет дешевле для потребителя, а гостиницы сократят риски того, что гость в последний момент отменит бронь.

Минэкономразвития доработало законопроект о праве отелей устанавливать невозвратные тарифы. Гости смогут вернуть денежные средства в особых случаях, например, из-за болезни, гибели клиента или члена его семьи. Полный список обстоятельств определит правительство.

«Такая мера позволит защитить туристов при форс-мажорных обстоятельствах и вернуть потраченные средства», — сказали в министерстве.

Невозвратные тарифы планируют ввести с 1 марта 2025 года. Сейчас из-за отмены броней гостиницы теряют около 20 млрд рублей в год.

Новые тарифы будут дешевле для потребителей, а владельцы гостиниц получат от гостя гарантированное заселение. Российский союз туриндустрии (РСТ) считает, что невозвратные тарифы позволят снизить стоимость размещения в отелях на 20-30%.