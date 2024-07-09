Минфин упростит аренду федеральной недвижимости

Если в Росимущество передать отчет независимого оценщика, то срок рассмотрения документов для согласования договора аренды займет всего 5 дней.

Минфин подготовил проект постановления, который упростит процедуру согласования передачи в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями, в том числе для размещения малогабаритного оборудования. Например, банкоматов, платежных терминалов и торговых автоматов.

«Это повысит оперативность принятия решений при передаче имущества в аренду и снизит временные и частично финансовые издержки участников хозяйственного оборота», — сказано на сайте министерства.

Подготовка проекта решения о согласовании договора аренды займет 30 календарных дней с момента поступления документов. Этот срок сократится до 5 дней, если в Росимущество поступит отчет независимого оценщика и положительное экспертное заключение СРО на него.

Для размещения малогабаритного оборудования на площади до 2,5 кв.м может применяться процедура автосогласования аренды на срок не более 5 лет.