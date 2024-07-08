Гознак запустил новую программу хранения золота

Гознак теперь оказывает услуги кастодиального хранения золота. Первый договор заключили в мае 2024 года.

Драгоценные металлы будут находиться в хранилищах Москвы и Санкт-Петербурга. Спрос на хранение драгоценных металлов вырос на фоне развития новых финансовых продуктов с привязкой к золоту. Кроме того, частные инвесторы начали больше вкладываться в золото.

«Гознак стремится стать возможным инфраструктурным партнером для новых игроков на растущем рынке производных этого драгоценного металла», — сказал генеральный директор компании Аркадий Трачук.

Кастодиальный сервис будет оказывать сопутствующие услуги. Например, по переработке стандартных золотых слитков в мерные, по транспортировке и страхованию, а также по выдаче золота третьим лицам по поручению.