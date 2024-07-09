За наследство не надо платить госпошлину, если наследник жил вместе с наследодателем

Пунктом 5 статьи 333.38 НК предусмотрено освобождение физлиц от уплаты госпошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании дома или квартиры, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать там после его смерти.

Имеется в виду место жительства, которое указано в паспорте, поясняет Минфин в письме от 19.04.2024 № 03-05-06-03/36982.

Если в паспорте наследника указано место прописки такое же, как у его умершего родственника, то наследство оформляется без госпошлины.

Но такая льгота действует только по одному жилью, где были прописаны наследник и наследодатель.

Вместе с тем нотариус может взимать плату с наследника за вои услуги – за выполнение технической работы. Размер этой платы не регулируется нормами НК.