Как считать доход на УСН по договору цессии

Никаких особых норм для учета доходов при уступке права требования долга в НК не прописано.
Об этом сообщает ФНС в письме от 14.06.2024 № СД-4-3/6635@.
Таким образом, при цессии все поступления на счет цессионария – это доход, без уменьшения его на покупную стоимость цессии.
Ранее аналогичные разъяснения давал Минфин:
вся сумма средств, поступивших в погашение приобретенного права требования – это доход (письмо от 03.02.2021 № 03-11-06/2/6811);
расходы на приобретение имущественных прав по договору уступки прав требования не учитывают при УСН (письмо от 03.02.2021 № 03-11-06/2/6814).
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