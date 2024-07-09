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УСН

Как считать доход на УСН по договору цессии

При УСН выручка от реализации – это все поступления, связанные с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права.

Никаких особых норм для учета доходов при уступке права требования долга в НК не прописано.

Об этом сообщает ФНС в письме от 14.06.2024 № СД-4-3/6635@.

Таким образом, при цессии все поступления на счет цессионария – это доход, без уменьшения его на покупную стоимость цессии.

Ранее аналогичные разъяснения давал Минфин:

  • вся сумма средств, поступивших в погашение приобретенного права требования – это доход (письмо от 03.02.2021 № 03-11-06/2/6811);

  • расходы на приобретение имущественных прав по договору уступки прав требования не учитывают при УСН (письмо от 03.02.2021 № 03-11-06/2/6814).

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УСН

Как считать доход на УСН по договору цессии

При УСН выручка от реализации – это все поступления, связанные с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права.

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