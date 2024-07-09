При невыплате процентов за задержку зарплаты нельзя приостанавливать работу

Компенсация за задержку зарплаты – это не часть зарплаты. Поэтому правила по приостановке работы к ней не применяются.
Об этом сообщает Роструд в письме от 13.06.2024 № ПГ/10762-6-1.
Невыплата компенсации за задержку зарплаты – не повод приостанавливать работу.
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