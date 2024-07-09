При невыплате процентов за задержку зарплаты нельзя приостанавливать работу

Если сотруднику задерживают зарплату, ему должны выплатить за это компенсацию. Кроме того, при задержке зарплаты более чем на 15 дней, сотрудник может приостановить работу. Но это правило касается именно зарплаты, а не компенсации.

Компенсация за задержку зарплаты – это не часть зарплаты. Поэтому правила по приостановке работы к ней не применяются.

Об этом сообщает Роструд в письме от 13.06.2024 № ПГ/10762-6-1.

Невыплата компенсации за задержку зарплаты – не повод приостанавливать работу.