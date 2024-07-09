✈🌴 Оплата дороги северного отпускника до Турции только частично освобождена от НДФЛ и взносов

Разъяснение дает Минфин в письме от 22.04.2024 № 03-04-06/37423.
По НК не облагается НДФЛ и взносами оплата дороги в отпуск северным работникам, их неработающим членам семьи, а также провоз 30 кг багажа. Но только в пределах РФ.
Если сотрудник решил отдохнуть за границей, то от взносов и НДФЛ освобождается только часть стоимости проезда – до аэропорта, где проходит паспортный контроль.
Если билет единый и отдельно стоимость перелета конкретно за границу в нем не выделена, то надо высчитать пропорцию по километражу. За часть, которая приходится на российскую территорию, не будет НДФЛ и взносов, а от российского аэропорта до заграничного – будет облагаемый доход.
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