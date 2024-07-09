В РЖД признали, что неэффективно привлекать осужденных к строительству железной дороги

Компания столкнулась со сложностями в поддержании дисциплины во время работы заключенных по строительству железнодорожных путей.

Заместитель гендиректора РЖД Андрей Макаров заявил, что идея привлекать осужденных к строительству железнодорожных путей показала свою неэффективность.

«У нас не получилось. Мы честно попробовали с коллегами из УФСИН. И обе стороны, так сказать, констатировали в итоге, что это не получится, не получилось. Поэтому в ближайшее время мы возвращаться к этой идее не планируем», — сказал Андрей Макаров.

Три года назад компания создала пробные условия для работы заключенных в строительстве железной дороги. Оказалось, что сложно поддерживать производственную дисциплину и нанимать дополнительный персонал для присмотра за заключенными.