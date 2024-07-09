Появилось два новых основания для исключения из ЕГРЮЛ

Из реестра юридических лиц исключат компании, которым вернули заявление о признании банкротом, а также если у организации будут выявлены подозрительные операции по счетам.

В конце 2023 года вступили в силу два федеральных закона № 519-ФЗ и № 671-ФЗ. Они предусматривают, что при регистрации ИП больше не нужно представлять копии паспорта. Достаточно подать заявление по установленной форме, а копии документов делать не нужно.

Также появилось еще два основания для исключения компаний из ЕГРЮЛ:

судебный акт о возвращении заявления о признании должника банкротом или о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств на проведение процедур банкротства;

выявление подозрительных операций у компаний с высоким уровнем риска.

«Для предотвращения случаев подачи фиктивных возражений против предстоящего исключения компании из ЕГРЮЛ теперь предусмотрено, что таковые направляются в регистрирующий орган с обязательным приложением документов, подтверждающих их обоснованность», — сказано на сайте ФНС.

Предстоящего исключения из ЕГРЮЛ по причине недостоверности сведений можно избежать, отправив актуальные данные об адресе, руководителе и т.д.

Компания может вернуть статус действующей организации, если устранит признаки юрлица, которое прекратило деятельность. Для этого нужно представить отчет и возобновить операции по счетам в банке.