Появилось два новых основания для исключения из ЕГРЮЛ

В конце 2023 года вступили в силу два федеральных закона № 519-ФЗ и № 671-ФЗ. Они предусматривают, что при регистрации ИП больше не нужно представлять копии паспорта. Достаточно подать заявление по установленной форме, а копии документов делать не нужно.
Также появилось еще два основания для исключения компаний из ЕГРЮЛ:
судебный акт о возвращении заявления о признании должника банкротом или о прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств на проведение процедур банкротства;
выявление подозрительных операций у компаний с высоким уровнем риска.
«Для предотвращения случаев подачи фиктивных возражений против предстоящего исключения компании из ЕГРЮЛ теперь предусмотрено, что таковые направляются в регистрирующий орган с обязательным приложением документов, подтверждающих их обоснованность», — сказано на сайте ФНС.
Предстоящего исключения из ЕГРЮЛ по причине недостоверности сведений можно избежать, отправив актуальные данные об адресе, руководителе и т.д.
Компания может вернуть статус действующей организации, если устранит признаки юрлица, которое прекратило деятельность. Для этого нужно представить отчет и возобновить операции по счетам в банке.
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