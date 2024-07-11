Поменяют форму налогового расчета для импортеров

Будет новая форма налогового расчета сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов. А также новый порядок ее заполнения.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

В частности, раздел 5 по товарам будет заполняться поквартально, а не нарастающим итогом.

Новая форма заработает с 2025 года.

Что касается формулировок в порядке заполнения, то по-прежнему не понятно, нужно ли сдавать этот отчет экспортерам, которые не являются налоговыми агентами по налогу на прибыль.

Напомним, недавно ФНС пояснила, что импортеров не будут штрафовать за несдачу нулевых расчетов по выплатам иностранным компаниям (письмо от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@).