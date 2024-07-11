Как упрощенцу получить освобождение от уплаты НДС в 2025 году

Такое освобождение для микробизнеса будет автоматическим. Ранее предполагалось, что надо будет сдавать уведомление, чтобы освободиться от НДС, но потом от этой идеи отказались.
Бизнес на УСН с доходами свыше 60 млн рублей сможет выбрать один из двух вариантов исчисления НДС:
по ставкам 5% и 7% без права на вычет;
по ставке 20% с правом на вычет.
Подробнее о том, как изменится работа на УСН, какие ставки будут действовать и как уже сейчас подготовиться к изменениям 2025 года, на V Всероссийской конференции «Налоговая реформа-2025» расскажет Оксана Каверина:
руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер,
налоговый консультант с 20-летним стажем
эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по Оренбургской области,
автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей,
аккредитованный МИНЭКО
Оксана Каверина выступит с докладом «Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году».
В своем выступлении она расскажет:
Как изменятся правила работы на УСН с учетом НДС.
Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.
Как бизнесу работать в новых условиях?
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Комментарии1
Это ложь. Никакое уведомление не нужно. Если выручка в 2024 была менее 60 млн., то автоматически получаете освобождение от НДС.
Если была больше 60 млн., то не получаете, но можете выбрать по какой ставке платить: 5% с дохода без вычетов или как все 20% с вычетами. Никакое заявление при этом также не нужно, а выбранную ставку нужно указать в первой сданной декларации. Все, можно семинар не проводить.