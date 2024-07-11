Как упрощенцу получить освобождение от уплаты НДС в 2025 году

С 2025 года плательщики УСН автоматически становятся плательщиками НДС, но не все. Те упрощенцы, чьи доходы за 2024 год будут менее 60 млн рублей, в 2025 году от НДС освобождены.

Такое освобождение для микробизнеса будет автоматическим. Ранее предполагалось, что надо будет сдавать уведомление, чтобы освободиться от НДС, но потом от этой идеи отказались.

Бизнес на УСН с доходами свыше 60 млн рублей сможет выбрать один из двух вариантов исчисления НДС:

по ставкам 5% и 7% без права на вычет;

по ставке 20% с правом на вычет.

Подробнее о том, как изменится работа на УСН, какие ставки будут действовать и как уже сейчас подготовиться к изменениям 2025 года, на V Всероссийской конференции «Налоговая реформа-2025» расскажет Оксана Каверина:

руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер,

налоговый консультант с 20-летним стажем

эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» по Оренбургской области,

автор онлайн-курсов для бухгалтеров и предпринимателей,

аккредитованный МИНЭКО

Оксана Каверина выступит с докладом «Как на УСН будут платить НДС: что будет со спецрежимниками в 2025 году».

В своем выступлении она расскажет:

Как изменятся правила работы на УСН с учетом НДС.

Какие есть варианты уплаты НДС или перейти на ОСНО.

Как бизнесу работать в новых условиях?

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