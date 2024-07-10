Налоговым агентам дадут больше времени для удержания неудержанного НДФЛ

В 6-НДФЛ будет реже попадать неудержанный прошлогодний налог. Его можно будет удерживать до 31 января следующего года. И только если до 31.01 не удалось удержать – сообщать в ИФНС, включив в 6-НДФЛ.

Сейчас если в течение налогового периода налоговый агент не может удержать у физлица исчисленную сумму НДФЛ, нужно не позднее 25 февраля следующего года сообщить об этом в ИФНС. В 6-НДФЛ отражается информация о неудержанном налоге. Эту норму изменят.

Сообщать в ИФНС о неудержании надо будет, если не удалось удержать до 31 января следующего года.

Такую норму внесли в законопроект с поправками в НК ко второму чтению.

Таким образом налоговый агент не ограничен сроком строго в рамках года. Будет еще месяц на то, чтобы удержать налог (например, когда он был в натуральной форме).