Налоговым агентам дадут больше времени для удержания неудержанного НДФЛ

Сейчас если в течение налогового периода налоговый агент не может удержать у физлица исчисленную сумму НДФЛ, нужно не позднее 25 февраля следующего года сообщить об этом в ИФНС. В 6-НДФЛ отражается информация о неудержанном налоге. Эту норму изменят.
Сообщать в ИФНС о неудержании надо будет, если не удалось удержать до 31 января следующего года.
Такую норму внесли в законопроект с поправками в НК ко второму чтению.
Таким образом налоговый агент не ограничен сроком строго в рамках года. Будет еще месяц на то, чтобы удержать налог (например, когда он был в натуральной форме).
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