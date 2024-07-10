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Бухгалтерский учет

До какого срока бухгалтер должен составить баланс: разъяснение Минфина

Срок составления годовой бухгалтерской отчетности организации в законодательстве не установлен.

Об этом сообщает Минфин в письме от 26.03.2024 № 07-01-10/27660.

Между тем в законе о бухучете (№ 402-ФЗ) прописан срок для сдачи бухотчетности в ФНС – не позднее 3 месяцев после окончания отчетного периода.

Например, крайний день сдачи за 2023 год был 01.04.2024.

Вот на этот срок и нужно ориентироваться бухгалтеру.

Минфин так дает такое разъяснение: годовая бухотчетность должна быть составлена организацией, как правило, в пределах данного срока.

То есть, составить отчетность надо до того, как закончится срок ее сдачи.

Напомним, бухотчетность за 2024 год надо сдавать по действующим сейчас формам. Отчетность за 2025 год будет на новых бланках и по новым правилам – из ФСБУ 4/2023.

Однако приказ с нынешними формами бухотчетности утрачивает силу с 01.01.2025, а составлять бухотчеты надо будет с 01.01.2025 по 31.03.2025. На этот нюанс обратили внимание в Фонде НРБУ БМЦ.

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