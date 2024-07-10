70% россиян не носят с собой наличные

Наличные в кошельке нужны для оплаты проезда и мелких покупок с рук. Большинство пользуется банковской картой.

70% россиян предпочитают безналичный способ оплаты покупок и не берут с собой наличные при выходе из дома.

Из тех, кто сохраняет верность наличным, каждый третий носит с собой не больше 1-3 тыс. рублей. Каждый четвертый держит в кошельке от 500 до 1 тыс. 16% берут с собой от 3 до 5 тыс., а 6% — от 5 до 10 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Anderida Financial Group.

«Сейчас россияне в подавляющем большинстве держат наличные в кошельке "на всякий случай", а в качестве основного инструмента оплаты выбирают безналичный способ оплаты», — сказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

В основном наличные используют для оплаты проезда в маршрутке и при покупке товаров с рук. Средний размер таких покупок обычно не превышает 500 рублей.