Госдума определит штрафы для самокатчиков

Водителей самокатов будут штрафовать за превышение скорости, езду на пешеходных дорожках и вождение в состоянии опьянения.

Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о высоких штрафах за нарушения при пользовании электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

Штрафы предусмотрены за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, за оставление места ДТП и управление в состоянии опьянения.

«Продолжают поступать многочисленные обращения с жалобами на лихачей на электросамокатах. Людей беспокоит вопрос безопасности на дорогах, прежде всего это касается детей», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также он добавил, что с 1 марта 2023 года для средств индивидуальной мобильности появились свои правила дорожного движения, однако ответственность за их нарушения еще не ввели.