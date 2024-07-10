Мораторий по штрафам за валютные нарушения в этом году не действует. Но за нарушения из-за санкций штрафа не будет

Вместе с тем при отсутствии вины административного наказания быть не должно, даже если мораторий не действует.
Об этом сообщает Минфин в письме от 08.05.2024 № 05-11-08/42528.
Если компания совершила нарушение из-за санкций недружественных стран, то в данном случае может отсутствовать вина. А это является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.
Кстати, планировали продлить мораторий до конца 2025 года. Но дальше проекта дело не пошло.
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