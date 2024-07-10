Мораторий по штрафам за валютные нарушения в этом году не действует. Но за нарушения из-за санкций штрафа не будет

С 23 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года действовал мораторий на применение административных наказаний за такие нарушения: валютные операции минуя уполномоченные банки, неполучение валютной выручки, невозврат денег за неввезенные товары. Но мораторий закончился и продлевать его не будут.

Вместе с тем при отсутствии вины административного наказания быть не должно, даже если мораторий не действует.

Об этом сообщает Минфин в письме от 08.05.2024 № 05-11-08/42528.

Если компания совершила нарушение из-за санкций недружественных стран, то в данном случае может отсутствовать вина. А это является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

Кстати, планировали продлить мораторий до конца 2025 года. Но дальше проекта дело не пошло.