Не все основные средства будут учитывать для лимита по УСН

Теперь при расчете лимита стоимости ОС не будут учитывать российское высокотехнологичное оборудование. Его перечень утвердит Правительство.
Такая норма содержится в законопроекте с поправками в НК, который готов ко второму чтению.
Напомним, сейчас лимит стоимости ОС при УСН – 150 млн рублей и он не индексируется. С 2025 гола лимит будет 200 млн рублей и он ежегодно будет индексироваться.
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