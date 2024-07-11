Не все основные средства будут учитывать для лимита по УСН

Компании и ИП, у которых остаточная стоимость основных средств превысит лимит, не имеют права на применение УСН.

Теперь при расчете лимита стоимости ОС не будут учитывать российское высокотехнологичное оборудование. Его перечень утвердит Правительство.

Такая норма содержится в законопроекте с поправками в НК, который готов ко второму чтению.

Напомним, сейчас лимит стоимости ОС при УСН – 150 млн рублей и он не индексируется. С 2025 гола лимит будет 200 млн рублей и он ежегодно будет индексироваться.