Райффайзенбанк и Росбанк могут исключить из списка системно значимых

ЦБ собирается изменить список системно значимых кредитных организаций. Росбанк уберут из перечня после интеграции с Т-банком, а Райффайзенбанк по причине сокращения деятельности в стране.

Центробанк планирует исключить из списка системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Райффайзенбанк, который сокращается свое присутствие в России.

Из перечня СЗКО также собираются удалить Росбанк. Он сейчас находится в процессе интеграции с Т-банком. Об этом пишут «Ведомости».

«При формировании списка мы всегда учитываем изменения в масштабах деятельности и значимости банков», — сказали в Центробанке.

В список системно значимых организаций с 2015 года включают крупнейшие банки, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. Перечень утверждают каждый год, но не раньше 1 сентября.

Сейчас в СЗКО входят: «Юникредит банк», Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Росбанк, Т-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.