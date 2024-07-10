Как в 1С проводить продажи юрлицам через маркетплейс

УПД в статусе 2 является лишь передаточным документом. Проводить этот документ в 1С отдельно не обязательно, потому что данные продажи проходят в отчете комиссионера.
Если селлер решает провести такие УПД в 1С, алгоритм действия такой:
отразить продажу товара юрлицу, указанному в УПД (через документ «Реализация (акты, накладные)»;
из отчета о реализации, загруженного в 1С, нужно удалить те товары, которые были проданы юрлицам (так как реализация этого товара отражается отдельно на юрлицо);
образовавшуюся дебиторскую задолженность покупателя-юрлица надо перенести на контрагента ООО «Интернет решения» документом «Корректировка долга», так как оплата поступит от Ozon, а не от покупателя.
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