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Маркетплейсы

Как в 1С проводить продажи юрлицам через маркетплейс

При продаже юрлицам маркетплейс Озон по ЭДО высылает селлерам УПД, которые выдает покупателям от имени компании (ИП) со статусом 2 и номером, присвоенным маркетплейсом.

УПД в статусе 2 является лишь передаточным документом. Проводить этот документ в 1С отдельно не обязательно, потому что данные продажи проходят в отчете комиссионера.

Если селлер решает провести такие УПД в 1С, алгоритм действия такой:

  • отразить продажу товара юрлицу, указанному в УПД (через документ «Реализация (акты, накладные)»;

  • из отчета о реализации, загруженного в 1С, нужно удалить те товары, которые были проданы юрлицам (так как реализация этого товара отражается отдельно на юрлицо);

  • образовавшуюся дебиторскую задолженность покупателя-юрлица надо перенести на контрагента ООО «Интернет решения» документом «Корректировка долга», так как оплата поступит от Ozon, а не от покупателя.

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Технологии обеспечения юридической значимости при долговременном хранении электронных документов
Маркетплейсы

Как в 1С проводить продажи юрлицам через маркетплейс

При продаже юрлицам маркетплейс Озон по ЭДО высылает селлерам УПД, которые выдает покупателям от имени компании (ИП) со статусом 2 и номером, присвоенным маркетплейсом.

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