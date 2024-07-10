Налог по ПСН надо будет платить пораньше

Если срок окончания действия патента приходится на 31 декабря, уплата налога должна быть не позднее 28 декабря.
Такая поправка в НК прописана в законопроекте, который готов ко второму чтению.
Напомним, также на 28 декабря перенесли срок уплаты фиксированных взносов.
Разобраться с ПСН поможет Клерк.Премиум — экспертная поддержка и обучение в одной подписке.
Записывайтесь на вебинары:
Патентная система налогообложения: инструкция для ИП и бухгалтеров на 2024-2025 года
Читайте и слушайте разборы законов:
Превышение лимита дохода лишает права на ПСН с начала действия патента
Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН и ПСН на страховые взносы: таблица для ИП и ООО
Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН и ПСН: таблица на весь год
Пройдите онлайн-курс:
По отдельности такой комплект стоит 7 145 руб. Подписка Клерк.Премиум на месяц — всего 2 499 руб. Подписка ежедневно наполняется новым контентом для бухгалтеров, кадровиков и предпринимателей, а эксперты «Клерка» отвечают на вопросы по применению законодательства. С Клерк.Премиум вы сможете быстро находить решение профессиональных задач! Подписаться.
Начать дискуссию