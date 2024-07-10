Налог по ПСН надо будет платить пораньше

Если патент получен на срок от 6 месяцев до 1 года, его оплачивают двумя частями. И срок уплаты второй части – не позднее срока окончания действия патента. Эту норму уточнят для патентов, действующих до конца года.

Если срок окончания действия патента приходится на 31 декабря, уплата налога должна быть не позднее 28 декабря.

Такая поправка в НК прописана в законопроекте, который готов ко второму чтению.

Напомним, также на 28 декабря перенесли срок уплаты фиксированных взносов.

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