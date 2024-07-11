При реорганизации надо сдать ЕФС-1 с кодом «Переименование»

Если две компании объединились путем реорганизации в форме слияния, каждая из них должна сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1. Там будет кадровое мероприятие «Переименование».

Об этом сообщает СФР в письме от 25.06.2024 № 19-20/28627.

В форме указывают прежний и новый регномер страхователя в СФР.

В отчет включают всех сотрудников, которые согласились работать в новой объединенной компании (в организации-правопреемнике).

Если одновременно с реорганизацией происходит изменение трудовой функции работника (меняется должность), то дополнительно сдают подраздел 1.1 формы ЕФС-1 с мероприятием «Перевод» с указанием в графе 5 новой должности или наименования структурного подразделения.

Такие сведения на «Перевод» должны сдать обе организации, поясняет СФР.

Если сотрудник отказался работать в обновленной компании, то до завершения процедуры реорганизации на него надо сдать ЕФС-1 на «Увольнение».