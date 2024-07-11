Минэкономразвития хочет полностью отказаться от плановых проверок бизнеса

Плановые проверки заменят профилактическими визитами, а число индикаторов риска для запуска проверки увеличат до 500.

После отмены мораторий с 1 января 2025 года плановые проверки могут не вернуться, их предлагают заменить на профилактические визиты. Главное отличие таких визитов в том, что по их результатам бизнес не получит штрафов.

В 2023 году контролирующие органы провели больше 1 млн профилактических визитов. Это в 3,2 раза больше числа проверок.

Минэкономразвития уже готовит изменения в законодательство об отказе от плановых проверок. Об этом пишут «Известия».

В качестве исключения контрольные мероприятия сохранят на предприятиях высокой или чрезвычайно высокой категории риска. Например, на АЭС, ГЭС, пищевых и химических производствах.

«Для таких организаций предусмотрена возможность внеплановых проверок — в исключительных случаях, предусмотренных мораторием. Например, это угроза жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения чрезвычайных ситуаций, а также если срабатывает индикатор риска нарушения обязательных требований», — сказали в министерстве.

Проверку запустят при срабатывании сигналов об опасности, например, в случае, когда товары продаются без маркировки или производитель не сообщил об источнике сырья. Число индикаторов для проверок увеличат до 500.

В 2019 году контролирующие органы провели 1,5 млн проверок, тогда как в 2023 году их число сократилось до 353,9 тыс.

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