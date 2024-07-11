Счетная палата: причина недостатка инвестиций в РФ — нет систематизированных мер поддержки

В Счетной палате заявили, что для стимулирования инвестиций в Россию нужно систематизировать меры поддержки и создать единое ответственное ведомство. Кроме того, важно уйти от бюрократизации.
Аудиторы изучили все доступные инструменты для инвестирования в экономику РФ и пришли к выводу, что существующие меры недостаточно влияют на прирост средств в основной капитал страны. Об этом пишут «Известия».
В частности, Счетная палата проанализировала соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальные инвестиционные контракты (СПИК), офсетные контракты и инвестиционный налоговый вычет (ИНВ). Для этих инструментов не установлены целевые показатели эффективности.
В законе нет понятия «инструмент стимулирования инвестиционной активности». По мнению Счетной палаты, это не позволяет в полном объеме запускать меры господдержки.
«Анализ показал, что при их реализации региональные инвестиции преимущественно растут — более половины, или 59,4% от числа регионов, применяющих три и более инструментов, улучшают показатели динамики инвестиций в основной капитал в условиях реализации инструментов с начала их старта», — сказал аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.
Правительству рекомендуют создать единый реестр мер поддержки инвесторов, а также разработать Единый инвестиционный портал, который упростит процесс получения льгот.
Комментарии3
Ну куда же без НОВОГО ответственного (?!) ведомства...
Аудиторам Счётной палатки не кажется, что это разнонаправленные вещи?
опять реестр! Такое ощущение, что все что есть инвестиции - это создание реестров!
А ещё теперь порталы будут! Фентези насмотрелись!
ой, чота ржу