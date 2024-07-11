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Экономика России

Счетная палата: причина недостатка инвестиций в РФ — нет систематизированных мер поддержки

Действующие инструменты инвестиционной активности недостаточно выполняют свои цели. Аудиторы Счетной палаты предложили сделать реестр мер господдержки для тех, кто вкладывает средства в экономику РФ.

В Счетной палате заявили, что для стимулирования инвестиций в Россию нужно систематизировать меры поддержки и создать единое ответственное ведомство. Кроме того, важно уйти от бюрократизации.

Аудиторы изучили все доступные инструменты для инвестирования в экономику РФ и пришли к выводу, что существующие меры недостаточно влияют на прирост средств в основной капитал страны. Об этом пишут «Известия».

В частности, Счетная палата проанализировала соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальные инвестиционные контракты (СПИК), офсетные контракты и инвестиционный налоговый вычет (ИНВ). Для этих инструментов не установлены целевые показатели эффективности.

В законе нет понятия «инструмент стимулирования инвестиционной активности». По мнению Счетной палаты, это не позволяет в полном объеме запускать меры господдержки.

«Анализ показал, что при их реализации региональные инвестиции преимущественно растут — более половины, или 59,4% от числа регионов, применяющих три и более инструментов, улучшают показатели динамики инвестиций в основной капитал в условиях реализации инструментов с начала их старта», — сказал аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.

Правительству рекомендуют создать единый реестр мер поддержки инвесторов, а также разработать Единый инвестиционный портал, который упростит процесс получения льгот.

Комментарии

3
  • Крестик-нолик

    для стимулирования инвестиций в Россию нужно систематизировать меры поддержки и создать единое ответственное ведомство.

    Ну куда же без НОВОГО ответственного (?!) ведомства...

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    создать единое ответственное ведомство. Кроме того, важно уйти от бюрократизации.

    Аудиторам Счётной палатки не кажется, что это разнонаправленные вещи?

    создать единый реестр мер поддержки инвесторов, а также разработать Единый инвестиционный портал, который упростит процесс получения льгот.

    опять реестр! Такое ощущение, что все что есть инвестиции - это создание реестров!

    А ещё теперь порталы будут! Фентези насмотрелись!

  • Gvozdi4ca

    ой, чота ржу

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