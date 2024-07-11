Счетная палата: причина недостатка инвестиций в РФ — нет систематизированных мер поддержки

Действующие инструменты инвестиционной активности недостаточно выполняют свои цели. Аудиторы Счетной палаты предложили сделать реестр мер господдержки для тех, кто вкладывает средства в экономику РФ.

В Счетной палате заявили, что для стимулирования инвестиций в Россию нужно систематизировать меры поддержки и создать единое ответственное ведомство. Кроме того, важно уйти от бюрократизации.

Аудиторы изучили все доступные инструменты для инвестирования в экономику РФ и пришли к выводу, что существующие меры недостаточно влияют на прирост средств в основной капитал страны. Об этом пишут «Известия».

В частности, Счетная палата проанализировала соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), специальные инвестиционные контракты (СПИК), офсетные контракты и инвестиционный налоговый вычет (ИНВ). Для этих инструментов не установлены целевые показатели эффективности.

В законе нет понятия «инструмент стимулирования инвестиционной активности». По мнению Счетной палаты, это не позволяет в полном объеме запускать меры господдержки.

«Анализ показал, что при их реализации региональные инвестиции преимущественно растут — более половины, или 59,4% от числа регионов, применяющих три и более инструментов, улучшают показатели динамики инвестиций в основной капитал в условиях реализации инструментов с начала их старта», — сказал аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.

Правительству рекомендуют создать единый реестр мер поддержки инвесторов, а также разработать Единый инвестиционный портал, который упростит процесс получения льгот.