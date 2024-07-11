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НДФЛ

Впервые составили рейтинг крупнейших плательщиков НДФЛ

22 бизнесмена вошли в рейтинг по крупнейшим плательщикам НДФЛ, которые за год перечислили в бюджет больше 1 млрд рублей.

Forbes впервые представил рейтинг бизнесменов, который заплатили НДФЛ больше 1 млрд рублей. В список попали 22 человека.

На первом месте — акционер газовой компании «Новатэк» и химического производителя «Сибур Холдинг» Леонид Михельсон. За 2023 год он заплатил НДФЛ больше 10,9 млрд рублей.

Второе место занял Илья Димов — официальный владелец компании «Стройпроектсервис», которая занимается строительством магистральных газопроводов и обслуживает «Газпром инвест». В 2023 году Димов заплатил НДФЛ в размер 3,7 млрд рублей.

На третьем месте — Петр Ходыкин, бенефициар компании «Торговый дом «Риф», в 2024 году фирма сменила название на «Родные поля». Он перечислил в бюджет 3,06 млрд рублей НДФЛ.

На сайте Forbes сказано, что выплаты охраняются налоговой тайной, поэтому авторы рейтинга использовали публичные и общедоступные данные о личных доходах предпринимателей за 2023 год. В соответствии с этой информацией рассчитали сумму уплаченных налогов.

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