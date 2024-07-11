Инвесторов просят вывести российские ценные бумаги из Казахстана

Депозитарий Казахстана просит клиентов до 1 августа вывести активы, выпущенные в России. В противном случае на ценные бумаги будут наложены ограничения.

Казахстанский депозитарий просит инвесторов до 1 августа 2024 года вывести российские ценные бумаги. Если этого не сделать, то доступ к финансовым инструментам будет ограничен.

Письма с уведомлением отправили «в адрес отдельных депонентов». Причиной стали санкции США против Национального расчетного депозитарий (НРД). Об этом пишет РБК.

«Центральный депозитарий ценных бумаг уведомляет о том, что вам необходимо в срок до 1 августа 2024 года провести транзакции с участием АО «Национальный расчетный депозитарий», которые являются обычными и необходимыми для отчуждения долга или акций в пользу лиц, не являющихся лицами США и не включенными в список блокирующих санкций США», — сказано в сообщении депозитария.

Депозитарий Казахстана просит инвесторов направить приказы на вывод «финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации из номинального держания Центрального депозитария». Речь идет о ценных бумагах, у которых в ISIN есть идентификатор «RU». Это говорит о том, что учет активов происходит в НРД.

ISIN — международный идентификационный код, он присваивается каждой ценной бумаге. Сейчас в казахстанском депозитарии находятся 140 активов с префиксом «RU».

12 июня США ввели санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ).