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Государственные ведомства

С 2025 года начнет работать государственная облачная система Гособлако

В едином облачном хранилище будут собрана информация министерств, ведомств, фондов, публично-правовых компаний и социально ориентированных НКО.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое будет регулировать работу государственной единой облачной платформы под названием Гособлако. Ее запустят с 1 января 2025 года.

«Работа в гособлаке позволит органам государственной власти и другим организациям госсектора оптимизировать затраты и упростит межведомственное взаимодействие, что в свою очередь повысит эффективность оказания госуслуг», — сказано на сайте кабмина.

На Гособлаке пользователи смогут безопасно хранить данные различных министерств и ведомств, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Технология базируется на российском программном обеспечении, которое соответствует требованиям в сфере импортозамещения.

Гособлако тестировали с августа 2019 года, эксперимент завершится 31 декабря 2024 года. За это время уже проверили работоспособность более 100 информационных систем и ресурсов 40 министерств и ведомств.

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С 2025 года начнет работать государственная облачная система Гособлако

В едином облачном хранилище будут собрана информация министерств, ведомств, фондов, публично-правовых компаний и социально ориентированных НКО.

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