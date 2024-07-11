ВТБ провел консолидацию акций

Стоимость одной ценной бумаги ВТБ выросла с 1 копейки до 50 рублей.

ВТБ провел обратный сплит акций и объединил несколько ценных бумаг в одну. Теперь номинал одной акции вырос с 1 копейки до 50 рублей.

«Проведены операции по консолидации обыкновенных акций Банка ВТБ, в результате которых 5 000 обыкновенных акций Банка ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая конвертированы в 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 50 рублей каждая», — сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Торги акциями с новым номиналом начнутся на Мосбирже с 15 июля 2024 года. До этого момента сделки с активами ВТБ будут приостановлены.

Недавно мы писали, что ВТБ объявил о консолидации акций.