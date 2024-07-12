ИП на УСН, который работает в другой стране, платит двойные налоги

При УСН налогом облагаются, в том числе доходы от источников не в РФ. Но устранение двойного налогообложения при применении УСН нормами НК не предусмотрено. Но могут быть нюансы.

Если международным договором предусмотрено иное, то применяются правила и нормы международных договоров РФ.

Минфин в письме от 09.04.2024 № 03-11-06/2/32569 пояснил ситуацию по Азербайджану.

Международное соглашение с этой страной действует для таких налогов:

налог на прибыль (доход) предприятий и организаций;

подоходный налог с физлиц;

налог на имущество предприятий;

налог на имущество физлиц.

При этом его оговорка, что соглашение применяется также к любым идентичным или по существу аналогичным налогам.

Налог по УСН под это определение не подходит, считает Минфин.

Дело в том, что УСН заменяет собой не только налоги на доходы и имущество, но также и устанавливает освобождение от НДС. Поэтому УСН не является аналогичной тем налогам, на которые распространяется соглашение.

То есть избежать двойного налогообложения у российского ИП на УСН, работающего в Азербайджане, не получится.