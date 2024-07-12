ИП на УСН, который работает в другой стране, платит двойные налоги

Если международным договором предусмотрено иное, то применяются правила и нормы международных договоров РФ.
Минфин в письме от 09.04.2024 № 03-11-06/2/32569 пояснил ситуацию по Азербайджану.
Международное соглашение с этой страной действует для таких налогов:
налог на прибыль (доход) предприятий и организаций;
подоходный налог с физлиц;
налог на имущество предприятий;
налог на имущество физлиц.
При этом его оговорка, что соглашение применяется также к любым идентичным или по существу аналогичным налогам.
Налог по УСН под это определение не подходит, считает Минфин.
Дело в том, что УСН заменяет собой не только налоги на доходы и имущество, но также и устанавливает освобождение от НДС. Поэтому УСН не является аналогичной тем налогам, на которые распространяется соглашение.
То есть избежать двойного налогообложения у российского ИП на УСН, работающего в Азербайджане, не получится.
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