ПБУ 13/2000 не применяют для учета компенсации за недополученные доходы

ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» применяется в отношении подлежащих признанию в бухучете бюджетных средств. Но не во всех случаях.

ПБУ 13/2000 не применяется в отношении экономической выгоды, связанной с возмещением недополученных доходов и возмещением затрат в связи с производством и реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг на договорной основе.

Об этом сообщает Минфин в письме от 11.03.2024 № 07-01-09/21376.

Перечень действующих ФСБУ и ПБУ на 2024 год смотрите тут.