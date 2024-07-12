ПБУ 13/2000 не применяют для учета компенсации за недополученные доходы

ПБУ 13/2000 не применяется в отношении экономической выгоды, связанной с возмещением недополученных доходов и возмещением затрат в связи с производством и реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг на договорной основе.
Об этом сообщает Минфин в письме от 11.03.2024 № 07-01-09/21376.
Перечень действующих ФСБУ и ПБУ на 2024 год смотрите тут.
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24 400 рублей. Старт потока — 15 июля.
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