Для правильного удержания НДФЛ физлица будут предоставлять налоговым агентам документы на свои расходы

Такую норму добавят в статью 226 НК. Законопроект готов ко второму чтению.
Человек должен представить налоговому агенту оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов на расходы.
Если налоговый агент получил оригиналы, он должен сам изготовить заверенные копии.
Хранить эти документы по расходам для НДФЛ налоговый агент обязан в течение 5 лет.
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