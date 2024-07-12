«М.видео» жалуется правоохранителям на «потребительский экстремизм»

В конце июня 2024 года группа «М.видео-Эльдорадо» обратилась в МВД и Следственный комитет по Самарской области, чтобы возбудить уголовное дело по факту «потребительского экстремизма».
К «потребительскому экстремизму» относят злоупотребление правами потребителя с целью получения выгоды в виде компенсации. По данным компании, они столкнулись с волной исков от покупателей с требованием вернуть деньги за дефектные смартфоны. Об этом пишут «Ведомости».
«М.видео» считает, что пользователи специально выводят из строя устройства, затем получают экспертное заключение, что электроника была с производственным браком. С этими документами они обращаются в суд за получением компенсации.
Комментарии3
То есть эксперд выдаёт заключение о производственном браке, а они знают лучше эксперта без экспертизы заранее?
Ну, пусть обратятся к другому эксперту и могут опротестовать, и подать на недостоверность, сговор
Не думаю что человеку так легко ипортить какую-то вещь, и сделать это так, что бы выглядело как производственный!
Да ещё делать это в массовом!!! масштабе!
Да и смысл это проворачивать в чём? Лишнего не наваришься. Возместишь только свои документальные затраты. А побегушек сколько будет???? а расходов, которые не подтвердишь?....
Крик о беспомощности.