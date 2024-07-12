«М.видео» жалуется правоохранителям на «потребительский экстремизм»

Компания считает, что покупатели сами портят купленные смартфоны, а потом обращаются в суд за компенсацией.

В конце июня 2024 года группа «М.видео-Эльдорадо» обратилась в МВД и Следственный комитет по Самарской области, чтобы возбудить уголовное дело по факту «потребительского экстремизма».

К «потребительскому экстремизму» относят злоупотребление правами потребителя с целью получения выгоды в виде компенсации. По данным компании, они столкнулись с волной исков от покупателей с требованием вернуть деньги за дефектные смартфоны. Об этом пишут «Ведомости».

«М.видео» считает, что пользователи специально выводят из строя устройства, затем получают экспертное заключение, что электроника была с производственным браком. С этими документами они обращаются в суд за получением компенсации.