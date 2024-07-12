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Маркировка товаров

На кассах будут блокировать продажу лекарств без маркировки

По аналогии с молочной продукций, кассы в аптеках объединят с системой маркировки, чтобы не допустить продажу нелегальных медикаментов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете продажи просроченных лекарств. Правительство собирается дополнить документ положением, которое позволит объединить кассы в аптеках с системой маркировки. Все просроченные препараты и лекарства без маркировки будет невозможно купить.

«Если система маркировки возвращает кассовому ПО ошибку, на экране кассира всплывет окно с указанием причины блокировки продажи. Это может быть, например, истекший срок годности или нелегальное происхождение товара. При продаже такого товара касса не выдаст чек. Опция только одна — объяснить ситуацию покупателю и заменить товар», — сказали в аппарате правительства Дмитрия Григоренко.

В 2023 году аптеки продали 4,5 млрд лекарств на сумму 1,43 трлн рублей. В начале 2024 года по всей стране работало 78,9 тыс. аптек, что на 6 тыс. больше, чем в начале 2023 года.

Сейчас механизм блокировки на кассах просроченных и нелегальных товаров работает для молочной и табачной продукции. С 1 ноября 2024 года он будет распространяться на парфюмерию, БАДы, шины, обувь и продукцию легкой промышленности.

Блокировать продажи соков и безалкогольных напитков без маркировки начнут с 1 февраля 2025 года.

Недавно мы писали, что кассы 1,8 млн раз заблокировали продажу нелегальной молочной продукции.

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На кассах будут блокировать продажу лекарств без маркировки

По аналогии с молочной продукций, кассы в аптеках объединят с системой маркировки, чтобы не допустить продажу нелегальных медикаментов.

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