₽ Заказать рекламу
Маркировка товаров

Кассы 1,8 млн раз заблокировали продажу нелегальной молочной продукции

Чаще всего система маркировки блокировала товары, которые не были введены в оборот.

В мае система маркировки не дала продать нелегальную и просроченную молочку 1,8 млн раз. 549 тыс. блокировок на кассах пришлось на продукцию, которая не введена в оборот.

Оплату за товары с признаками контрафакта не разрешили провести в 26% случаев. На просрочку пришлось 18% блокировок. Система «Честный ЗНАК» заблокировала продажу 347,8 тыс. единиц молочной продукции с истекшим сроком годности. Об этом сказано в телеграм-канале Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«При сканировании маркировки касса магазина обращается к данным системы “Честный ЗНАК” для получения сведений о товаре. Если товар просрочен, или запрещен к продаже, или есть признаки контрафакта, касса не даст его продать», — сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Потребители могут проверить качество продукции в мобильном приложении «Честный ЗНАК». Сейчас его скачали почти 21 млн пользователей, которые проверили маркировку больше 200 млн товаров.

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
99

Комментарии

2
  • Ирина

    Представляю как это происходит.

    Привозят молочку в магазин. Отчет сдаётся через неделю, тогда же бухгалтер (или не бухгалтер) подтверждает приём накладной с маркированным товаром. За этот период касса блокирует продажу из-за не введения в оборот. Через день срок реализации заканчивается и продажа всей продукции, которую собирались пробить в ожидании подтверждения накладной, уже блокируется из-за истечения срока годности.

    Чтобы избежать этой неприятной ситуации, необходимо или передавать вовремя информацию в бухгалтерию, или обучать продавцов приёму накладных через ЭДО, оформляя на них доверенности, ключи и сертификаты. Продавцам эта бодяга с ответственностью нафиг не нужна, и они с радостью вострят лыжи туда, где этого нет.

    • Жанна

      на самом деле, даже если бухгалтер в этом блуде не участвует и документы подтверждаются своевременно, т.е. в момент приемки или на следующий день, это не гарантирует отсутствие проблем.

      Некоторые марки тупо определяются системой как недостоверные, а товар как сомнительный. При этом из одной партии 8 шт. могут быть хорошие, 2 плохие.

      Так что могу предположить, что половина этой статистики получена в связи с несовершенством самой системы ЧЗ.

Государственные ведомства

Родителей уравняли в правах при получении документов в госорганах

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон об обеспечении равенства прав родителей, действующих в интересах своих несовершеннолетних детей, при получении госуслуг и документов в органах исполнительной власти.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: на Wildberries можно колеровать краску, «Вкусно — и точка» выплатила компенсацию пострадавшему в «Макдоналдсе», а Nvidia стала крупнейшей компанией в США

Подготовили обзор главных событий дня — 19 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
Обучение для бухгалтеров

Как систематизировать обучение в компании

В современном корпоративном обучении царит хаос: расписание — непредсказуемо, отчеты — заполняются вручную, аналитика — отсутствует. Это реальность, с которой сталкиваются многие компании. Однако, есть способы изменить ситуацию к лучшему.

Как систематизировать обучение в компании

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Дробление бизнеса

Кому будет выгодна налоговая амнистия за дробление бизнеса

Не каждый готов добровольно сдаться ФНС и признать дробление. Рассказываем, кому налоговая амнистия за дробление бизнеса будет выгодна.

Кому будет выгодна налоговая амнистия за дробление бизнеса
Пенсии

МРОТ привяжут с будущего года к медианной зарплате, а работающим пенсионерам с 1 февраля возобновят индексацию пенсий

Узнайте, как изменится МРОТ в 2025 году, как на него влияет медианная зарплата и что изменилось в индексации пенсий. В нашем руководстве вы найдете подробную информацию о планируемых изменениях и их влиянии на доходы граждан.

МРОТ привяжут с будущего года к медианной зарплате, а работающим пенсионерам с 1 февраля возобновят индексацию пенсий
Пользователи интернета

Копии заблокированных сайтов не будут появляться в поисковиках

Роскомнадзор сможет быстрее блокировать «зеркала» пиратских сайтов: такие ресурсы не будут показывать по поисковым запросам пользователей.

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
PravoTech
Проверка контрагентов

Проверка судебных дел контрагента как превентивная мера по защите бизнеса

Перед совершением любой сделки важно удостовериться в благонадежности, честности и платежеспособности контрагента. Один из способов проверить нового партнера — проанализировать судебную активность. Расскажем, какими сервисами пользоваться и как использовать полученные сведения.

Проверка судебных дел контрагента как превентивная мера по защите бизнеса
Курсы валют

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку спрогнозировал укрепление рубля на фоне санкций против Мосбиржи

По мнению председателя Анатолия Аксакова, курс рубля к доллару США ожидает постепенное укрепление.

Ипотека

Сбер сохранит ставку 8% по ипотеке на новостройки

Банк за счет субсидий сохранит ставку 8% годовых на первые 5 лет пользования кредитом на покупку жилья в новостройке.

Социальные пособия

Какие пособия положены беременной жене призывника

На единовременное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеет право жена этого военнослужащего, срок беременности которой не менее 180 дней. Кроме того, есть право и на ежемесячное пособие на ребенка до 3 лет.

Кредитование

Кредиторам запретят выдавать небольшие займы и кредиты с переменной ставкой

Банки и финансовые организации могут предоставлять кредиты с переменной ставкой, если сумма займа больше 74 млн рублей.

Кадровые документы

👍 Роструд указал правильный вариант записи в трудовой книжке об увольнении. Пояснение эксперта по кадровому учету

На практике встречаются два варианта записи в трудовой книжке об увольнении по собственному желанию: «уволен по собственному желанию» и «трудовой договор расторгнут по инициативе работника».

10

Разборы законов

1 329
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»
Ведение бизнеса

Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»: команда профессионалов

В процессе предпринимательской деятельности встречается немало ситуаций, в которых, по мнению законодателя, можно найти признаки состава преступления или административного правонарушения. 

Московская коллегия адвокатов «Петухов и партнеры»: команда профессионалов
Ирина Невзорова
Обзор судебной практики

ВС отправил на пересмотр дело по иску бывшего сотрудника. Обзор дела

Верховный суд отправил на пересмотр иск бывшего сотрудника против ООО ТД «Окна». Нарушения выплат и переработок подтвердились.

Курсы валют

Курс доллара в обменниках упал ниже 87 рублей

Банки продают наличные доллары за 87 рублей. Такой курс установили в Ак Барсе и Райффайзенбанке.

Проверки

Депутаты просят кабмин отменить мораторий на проверки пищевых предприятий

Сергей Миронов опубликовал обращение к вице-премьеру правительства Дмитрию Григоренко с предложением отменить запрет на проведение внеплановых проверок производителей продуктов питания.

Exnode
Криптовалюта

Криптообменник Тбилиси: как обменять криптовалюту в Грузии

Сегодня покупать и продавать криптовалюту в Грузии так же легко, как и в любой другой цивилизованной стране. Для этого существует несколько проверенных способов: через крипто-биржу, P2P-сервис или специализированный обменник. При этом необязательно пользоваться долларами, евро, рублями или юанями, перечисленные сервисы, в том числе, принимают к оплате грузинские лари!

Криптообменник Тбилиси: как обменять криптовалюту в Грузии
Е-Офис 24
ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНС в 1С. Рассказываем, как выглядит кабинет, как его подключить и настроить

Новый механизм уплаты налогов и взносов настолько плотно вошел в жизнь налогоплательщика, что другие способы расчетов с бюджетом стали невозможны. Теперь бухгалтерам нужно оперативно отслеживать данные на ЕНС, чтобы избежать штрафов. 

ЕНС в 1С. Рассказываем, как выглядит кабинет, как его подключить и настроить

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Маркировка товаров

Кассы 1,8 млн раз заблокировали продажу нелегальной молочной продукции

Чаще всего система маркировки блокировала товары, которые не были введены в оборот.

2

Интересные материалы

Утилизационный сбор

Сергей Миронов категорически против возможных изменений по утилизационному сбору

По мнению Миронова, попытка ввести доплату утильсбора при перепродаже иномарок – это государственный рэкет.