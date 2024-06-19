Кассы 1,8 млн раз заблокировали продажу нелегальной молочной продукции

Чаще всего система маркировки блокировала товары, которые не были введены в оборот.

В мае система маркировки не дала продать нелегальную и просроченную молочку 1,8 млн раз. 549 тыс. блокировок на кассах пришлось на продукцию, которая не введена в оборот.

Оплату за товары с признаками контрафакта не разрешили провести в 26% случаев. На просрочку пришлось 18% блокировок. Система «Честный ЗНАК» заблокировала продажу 347,8 тыс. единиц молочной продукции с истекшим сроком годности. Об этом сказано в телеграм-канале Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«При сканировании маркировки касса магазина обращается к данным системы “Честный ЗНАК” для получения сведений о товаре. Если товар просрочен, или запрещен к продаже, или есть признаки контрафакта, касса не даст его продать», — сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Потребители могут проверить качество продукции в мобильном приложении «Честный ЗНАК». Сейчас его скачали почти 21 млн пользователей, которые проверили маркировку больше 200 млн товаров.