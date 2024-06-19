Кассы 1,8 млн раз заблокировали продажу нелегальной молочной продукции

В мае система маркировки не дала продать нелегальную и просроченную молочку 1,8 млн раз. 549 тыс. блокировок на кассах пришлось на продукцию, которая не введена в оборот.
Оплату за товары с признаками контрафакта не разрешили провести в 26% случаев. На просрочку пришлось 18% блокировок. Система «Честный ЗНАК» заблокировала продажу 347,8 тыс. единиц молочной продукции с истекшим сроком годности. Об этом сказано в телеграм-канале Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«При сканировании маркировки касса магазина обращается к данным системы “Честный ЗНАК” для получения сведений о товаре. Если товар просрочен, или запрещен к продаже, или есть признаки контрафакта, касса не даст его продать», — сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.
Потребители могут проверить качество продукции в мобильном приложении «Честный ЗНАК». Сейчас его скачали почти 21 млн пользователей, которые проверили маркировку больше 200 млн товаров.
Комментарии2
Представляю как это происходит.
Привозят молочку в магазин. Отчет сдаётся через неделю, тогда же бухгалтер (или не бухгалтер) подтверждает приём накладной с маркированным товаром. За этот период касса блокирует продажу из-за не введения в оборот. Через день срок реализации заканчивается и продажа всей продукции, которую собирались пробить в ожидании подтверждения накладной, уже блокируется из-за истечения срока годности.
Чтобы избежать этой неприятной ситуации, необходимо или передавать вовремя информацию в бухгалтерию, или обучать продавцов приёму накладных через ЭДО, оформляя на них доверенности, ключи и сертификаты. Продавцам эта бодяга с ответственностью нафиг не нужна, и они с радостью вострят лыжи туда, где этого нет.
на самом деле, даже если бухгалтер в этом блуде не участвует и документы подтверждаются своевременно, т.е. в момент приемки или на следующий день, это не гарантирует отсутствие проблем.
Некоторые марки тупо определяются системой как недостоверные, а товар как сомнительный. При этом из одной партии 8 шт. могут быть хорошие, 2 плохие.
Так что могу предположить, что половина этой статистики получена в связи с несовершенством самой системы ЧЗ.