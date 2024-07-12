При несдаче 3-НДФЛ налоговики начислят налог с продажи жилья с учетом расходов на его покупку

При расчете НДФЛ с доходов от продажи жилья налоговики будут в первую очередь учитывать расходы. Ориентироваться будут на цену сделки, которая была ранее при покупке этого жилья.
Такие данные ФНС получает из Росреестра.
Такая норма прописана в законопроекте, который готов ко второму чтению.
Таким образом, у ФНС есть данные о покупке квартиры и о ее продажи, поэтому налоговики сами высчитают разницу и с нее начислят НДФЛ.
В иных случаях (когда нет расходов на покупку жилья) при расчете НДФЛ будут применять вычет 1 млн рублей.
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