❗ Отложенную переплату будут учитывать при начислении штрафов за налоговые долги

За неуплату налога из-за занижения налоговой базы положен штраф 20%. Его не будет, если на ЕНС все время было положительное сальдо. Теперь будут учитывать не только сальдо ЕНС, но и зарезервированные суммы.

Такая поправка заложена в законопроекте, который Госдума рассмотрит во втором чтении.

Речь идет про штраф по п. 1 ст. 122 НК – за неумышленную неуплату налогов – без признаков налоговых правонарушений.

Штрафа не будет, если со дня, когда был срок уплаты налога, до дня, когда было вынесено решение о привлечении к ответственности, всегда были деньги на сальдо положительное ЕНС + резерв.

Если денег там было меньше, чем доначисленный налог, то штраф начислят на часть недостающей суммы.

Ранее при расчете штрафа учитывали только сальдо ЕНС. Если деньги есть, но они в резерве, от штрафа это не спасало.

Кстати, имейте в виду, что положительное сальдо ЕНС спасет от штрафа 20% за неумышленную ошибку, но не спасет от штрафа 40% за умышленные действия. Об этом ранее сообщал Минфин в письме от 26.02.2024 № 03-02-08/16653.