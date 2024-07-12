❗ Отложенную переплату будут учитывать при начислении штрафов за налоговые долги

Такая поправка заложена в законопроекте, который Госдума рассмотрит во втором чтении.
Речь идет про штраф по п. 1 ст. 122 НК – за неумышленную неуплату налогов – без признаков налоговых правонарушений.
Штрафа не будет, если со дня, когда был срок уплаты налога, до дня, когда было вынесено решение о привлечении к ответственности, всегда были деньги на сальдо положительное ЕНС + резерв.
Если денег там было меньше, чем доначисленный налог, то штраф начислят на часть недостающей суммы.
Ранее при расчете штрафа учитывали только сальдо ЕНС. Если деньги есть, но они в резерве, от штрафа это не спасало.
Кстати, имейте в виду, что положительное сальдо ЕНС спасет от штрафа 20% за неумышленную ошибку, но не спасет от штрафа 40% за умышленные действия. Об этом ранее сообщал Минфин в письме от 26.02.2024 № 03-02-08/16653.
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