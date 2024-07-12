У клиентов Газпромбанка проблемы с платежами и денежными переводами

Банк предупредил пользователей мобильного приложения, что могут быть проблемы при совершении переводов, платежей и отображении продуктов.

Пользователи мобильного приложения Газпромбанка сообщают о проблемах при совершении переводов и платежей. Невозможно перевести деньги на карту Газпром из другого банка.

В банковском приложении появилось уведомление: «В настоящий момент могут быть проблемы при совершении переводов, платежей, отображении продуктов». Об этом пишет Frank Media.

По данным сайта с мониторингом сбоев, клиенты начали жаловаться на приложение Газпромбанка с 11:00 мск.

Раньше подобные неполадки были в марте и в апреле 2024 года, тогда пользователи не могли авторизоваться в приложении, а также переводить средства.