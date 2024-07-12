Депутат Госдумы: в России замедляют работу WhatsApp

В некоторых регионах власти замедляют работу мессенджера WhatsApp, но решений о его блокировке еще нет.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что в отдельных регионах страны уже замедляют работу мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской).

«В адрес администрации WhatsApp не раз направлялись требования, в частности пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но никакой реакции не последовало — чаты, в которых распространяется такая информация, продолжают множиться. И это ставит наших граждан в уязвимое положение, чего мы, конечно, допустить не можем», — сказал Антон Немкин.

Несмотря на ограничения, никаких решений о блокировке мессенджера еще не принято.

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