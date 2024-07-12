Когда нельзя зачесть налог на прибыль, уплаченный в иностранном государстве

Если компания платит налоги за границей и у нее в налоговом периоде образовался убыток, то она не сможет зачесть налог на прибыль в России.

Минфин выпустил письмо от 11.06.2024 № 03-03-06/2/53863, в котором разъяснил особенности уплаты российскими компаниями налога на прибыль, если суммы уже были уплачены в иностранном государстве.

Зачесть иностранный налог можно только в периоде, когда при исчислении «прибыльной» базы были учтены доходы, полученные за границей. При этом нельзя перенести на другие налоговые периоды зачет налога, который был уплачен за рубежом.

«Если в отчетном (налоговом) периоде налогоплательщиком получен убыток и в данном отчетном (налоговом) периоде налоговая база по налогу на прибыль организаций признается равной нулю, то возможность зачета сумм уплаченного на территории иностранного государства налога в ином отчетном (налоговом) периоде не предусмотрена», — сказано в письме министерства.

Если компания получила убыток, то база по прибыли будет равна нулю, а значит зачесть налог, уплаченный за границей, не получится.

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