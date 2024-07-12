За покупку товаров на маркетплейсах с кредитной карты Сбера придется платить комиссию

Сбербанк удерживает комиссию при переводе денег с кредитных карт на внутренние кошельки маркетплейсов. При этом за покупки в рассрочку в приложении «Купер» Сбер не берет дополнительную плату.

Сбербанк объяснил, что покупка товаров в рассрочку на маркетплейсах «Яндекс маркет», Wildberries и Ozon — это не оплата товара по карте, а денежный перевод. Поэтому клиенты не могут совершать такие сделки без комиссии.

«Сплит — это кредит от другой организации, таким образом, клиент оплачивает кредит кредитной картой другого банка, и платежи идут как переводы в тот банк с кредитки "Сбера", поэтому лучше избегать оплату сплитом», — сказали в Сбере.

С 1 июля Сбербанк ввел комиссию за пополнение карт других банков с кредитной Сберкарты в размере 3% от суммы, но не меньше 390 рублей.

Чтобы не платить комиссию за покупки, нужно прикладывать карту в магазинах, а при онлайн-покупках — указывать номер карты, срок действия и трехзначный код CVC. Нужно привязывать карту банка для оплаты, а не проводить платежи через внутренние кошельки сервисов, которые предоставляет «Ozon банк» или «Вайлдберриз банк».

Также банк не берет комиссию за рассрочку в своем маркетплейсе «Купер».