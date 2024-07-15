Экспортерам снизили лимит обязательной продажи валютной выручки

Опубликовано постановление Правительства от 12.07.2024 № 953.
Ранее этот порог был 80%. В июне планку снизили до 60%. Теперь новое снижение – до 40%.
Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности, говорится на сайте кабмина.
Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки введено в октябре 2023 года и касается экспортеров из топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Эта мера действует до 30.04.2025.
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