🍜❌ По выходным сотрудники могут работать и без обеда

Перерыв для отдыха и питания обязателен только в рабочие дни. Если сотрудника вызвали на работу в выходной, предоставлять ему обеденный перерыв в этот день не надо.

Такое разъяснение дает ГИТ по г. Москве в письме от 18.06.2024 № ПГ/12287/10-19329-ОБ/593.

По нормам ТК перерыв от 30 минут до 2 часов дают в течение рабочего дня, а выходной и праздничный день – не рабочие. А раз так, то и обед в эти дни не нужен. Но работодатель по своему усмотрению может предоставить перерыв.

При этом в выходные сотрудников могут вызвать для предотвращения катастрофы, аварии. И в этом случае по условиям работы предоставление перерыва может быть невозможно.

Напомним, время обеденного перерыва не включается в рабочее время и не оплачивается. Но если предоставление перерыва невозможно по условиям производства, его включают в рабочее время и оплачивают — письмо Минтруда от 30.05.2024 № 14-6/ООГ-3327.